Перестрелка произошла на рынке Екатеринбурга

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В Екатеринбурге произошла перестрелка на одном из городских рынков. К этому привел конфликт между двумя мужчинами, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Отмечается, что спор возник между двумя знакомыми на бытовой почве.

"Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь", – приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы.

В результате происшествия был ранен один из зачинщиков конфликта. Медики доставили его в больницу для оказания дальнейшей помощи.

По предварительным данным, в инциденте было использовано травматическое оружие. В настоящее время правоохранители разыскивают второго участника стрельбы.

24 мая возле столичного ЖК "Ясный" произошел вооруженный конфликт между двумя группами молодых людей. В результате столкновения пострадали два человека.

В связи с происшествием в городе был введен план "Перехват". В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девять человек.