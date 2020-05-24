Девять человек задержаны после перестрелки на юге Москвы

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Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автостоянке на Каширском шоссе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается", – рассказал собеседник агентства.

В воскресенье днем неизвестные устроили перестрелку на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный", после чего скрылись на нескольких автомобилях. Для розыска был объявлен план "Перехват".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".