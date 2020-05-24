СК возбудил уголовное дело по трем статьям после перестрелки на юге Москвы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям после перестрелки на Каширском шоссе, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".

Неизвестные устроили перестрелку на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный", после чего скрылись на нескольких автомобилях. Для розыска был объявлен план "Перехват".

На территории ЖК Ясный произошла стрельба



К настоящему моменту задержаны трое предполагаемых участников перестрелки. Один участник перестрелки ранен.