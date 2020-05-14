Полиция проверяет информацию о стрельбе в квартире в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правоохранители начали проверку информации о стрельбе в доме в районе Бирюлево.

"Поступило сообщение, что в жилом доме на улице Педагогической мужчина в неадекватном состоянии выстрелил в своего соседа из пневматического оружия и нанес ему телесные повреждения", – сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный в медицинской маске ранил из пистолета мужчину в ТиНАО. Известно, что пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение мягких тканей обоих бедер". По данному факту было возбуждено уголовное дело.