Неизвестный в медицинской маске ранил из пистолета мужчину в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Коммунарке неизвестный в медицинской маске выстрелил из пистолета в мужчину и ранил его, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Поступило сообщение, что по адресу: поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, неизвестный в медицинской маске окликнул неработающего мужчину и из хулиганских побуждений с расстояния 5–7 метров из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвел несколько выстрелов прицельно в сторону его ног, после чего скрылся", – сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение мягких тканей обоих бедер". Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина стрелял по двум девушкам на юго-востоке столицы. Он открыл огонь из пневматического оружия в районе дома 57 на Краснодарской улице. Как уточнялось, пострадавшим девушкам не потребовалась медицинская помощь.

В марте 2020 года сообщалось, что в России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие. Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в дальнейшем планируется применять электронную систему документооборота.

