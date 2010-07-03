Пришедшему в МГУ с оружием мужчине вызвали психиатрическую помощь

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Полицейские вызвали психиатрическую помощь мужчине, пришедшему в один из столичных вузов с оружием, сообщает Агентство "Москва". По данным СМИ, речь идет об МГУ имени Ломоносова.

Сотрудники службы безопасности остановили мужчину в неадекватном состоянии на посту охраны вуза. У него при себе были складной нож и пневматический пистолет. Сам мужчина сообщил им, что направляется на лекцию военной кафедры.

Туда сразу вызвали полицию. Прибывшие правоохранители доставили мужчину в ОМВД и вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи. По данному факту проводится проверка.

Главный внештатный специалист-психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк отметил, что каждый третий москвич за год переживает приступ тревожно-депрессивного расстройства, хотя, возможно, и не знает об этом.

Он уточнил, что поводом для консультации психиатра может стать беспричинная тревога, сопровождающаяся нарушениями сна и нехваткой воздуха.