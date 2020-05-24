Неизвестные устроили перестрелку на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Неизвестные устроили стрельбу в ЖК "Ясном" на Каширском шоссе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, стрельба произошла в результате конфликта между молодыми людьми. Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
В городе введен план "Перехват". Полиция разыскивает авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента – "Мерседес", "Форд" и "Тойота".
Ранее неизвестный ранил из пистолета троих людей на Южнопортовой улице и скрылся с места происшествия. Полиция его задержала
.