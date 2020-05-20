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Полиция задержала участников конфликта со стрельбой на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое граждан, подозреваемых в совершении противоправных действий. Данные граждане доставлены в территориальный отдел полиции", – сказали в главке.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил из пистолета троих людей на Южнопортовой улице и скрылся с места происшествия. Предположительно, мужчина стрелял из травматического пистолета.

18 мая неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. В результате инцидента никто не пострадал.