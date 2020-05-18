Неизвестный открыл стрельбу с балкона на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Mash"

Неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Собеседник агентства уточнил, что неизвестный стрелял из пистолета, похожего на автомат Калашникова. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и СОБР.

Глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал агентству, что прибывшие на место ЧП полицейские установили, что неизвестный несколько раз выстрелил из окна квартиры. Предположительно, выстрелы происходили из охолощенного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, стрелявший находился в алкогольном опьянении. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Накануне сообщалось о стрельбе на улице Просторной. Огонь из травматического пистолета открыл охранник магазина. В результате произошедшего были ранены два человека.

Стрелявший охранник был оперативно задержан. По предварительным данным, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.