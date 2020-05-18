Неизвестный открыл стрельбу с балкона на юго-востоке Москвы

19:43 (обновлено 18.05.2020 20:36)
Фото: телеграм-канал "Mash"
Неизвестный устроил стрельбу с балкона жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Собеседник агентства уточнил, что неизвестный стрелял из пистолета, похожего на автомат Калашникова. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и СОБР.
Глава пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин рассказал агентству, что прибывшие на место ЧП полицейские установили, что неизвестный несколько раз выстрелил из окна квартиры. Предположительно, выстрелы происходили из охолощенного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительным данным, стрелявший находился в алкогольном опьянении. По данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Накануне сообщалось о стрельбе на улице Просторной. Огонь из травматического пистолета открыл охранник магазина. В результате произошедшего были ранены два человека.
Стрелявший охранник был оперативно задержан. По предварительным данным, все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
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