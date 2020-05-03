Мужчина пострадал во время стрельбы на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина выстрелил в своего оппонента во время ссоры на северо-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Вешних Вод около 15:10. Участниками конфликта стали двое мужчин, один из которых распылил газ в другого. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце апреля неизвестный устроил стрельбу на автозаправке в Можайском районе столицы. Инцидент произошел на улице Красных Зорь, доме 12. Конфликт возник между двумя водителями.

Во время ссоры один из них выстрелил несколько раз из предмета, похожего на пистолет. В результате инцидента никто не пострадал.