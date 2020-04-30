Неизвестный устроил стрельбу на автозаправке на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный устроил стрельбу на автозаправке в Можайском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Красных Зорь, доме 12. Конфликт возник между двумя водителями. Во время ссоры один из них выстрелил несколько раз из предмета, похожего на пистолет.

В результате инцидента никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места происшествия. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы.