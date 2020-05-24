Задержаны предполагаемые участники перестрелки на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция задержала троих предполагаемых участников перестрелки на автостоянке на юге Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные устроили перестрелку, после чего скрылись на нескольких автомобилях. Для розыска был объявлен план "Перехват".
На территории ЖК Ясный произошла стрельба
По предварительным данным, в конфликте участвовали не менее восьми человек. Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".
Ранее неизвестный ранил из пистолета троих людей на Южнопортовой улице и скрылся с места происшествия. Полиция его задержала.
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