Один человек ранен в результате стрельбы на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек получил ранения в результате перестрелки на стоянке машин на Каширском шоссе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Ранее на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные устроили перестрелку, после чего скрылись на нескольких автомобилях. Для розыска был объявлен план "Перехват".
На территории ЖК Ясный произошла стрельба
К настоящему моменту задержаны трое предполагаемых участников перестрелки.