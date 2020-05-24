Один человек ранен в результате стрельбы на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил ранения в результате перестрелки на стоянке машин на Каширском шоссе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Ранее на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" неизвестные устроили перестрелку, после чего скрылись на нескольких автомобилях. Для розыска был объявлен план "Перехват".

На территории ЖК Ясный произошла стрельба



К настоящему моменту задержаны трое предполагаемых участников перестрелки.