Эксперт перечислил примененное в перестрелке в Москве оружие

Фото: Агентство "Москва"

В перестрелке на юге Москвы применялись травматические пистолеты 45 и 28 калибров, а также гражданский клон автомата Калашникова.

Как рассказал "Вечерней Москве" заместитель председателя правления организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев, все перечисленное оружие легально, его можно приобрести после получения лицензии.

"Стреляли из гражданского клона автомата Калашникова: либо это "Вепрь", либо "Тайга", но, скорее, первое. Гильзы как раз от него", – указал эксперт по оружию.

По его словам, клон автомата Калашникова – охотничий карабин. "Не автомат, в гражданском обороте автоматы запрещены. Это оружие, как можно заметить по видео, стреляет не очередями, а одиночными", – подчеркнул специалист.

Ванеев заключил, что в России получить оружие крайне сложно. Тем не менее его можно купить на черном рынке. "Какое-то осталось еще со времен ВОВ, 90-х, есть еще и "утечки" с Украины, где идут боевые действия", – резюмировал эксперт.

Инцидент произошел 24 мая рядом с одним из жилых комплексов на Каширском шоссе. В результате один человек пострадал. Участники скрылись на нескольких автомобилях, был введен план "Перехват".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям. По последним данным, полицейские задержали девять человек.