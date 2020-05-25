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Москва 24

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Происшествия

09:51

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

происшествия криминал

Появились кадры задержания участников стрельбы во дворе ЖК

Задержание подозреваемых в перестрелке, которая произошла накануне на юге столицы, попало на видео, передает телеканал Москва 24.

Кадры с камер видеонаблюдения появились в Сети. На них видно, как участники перестрелки во дворе жилого дома на Каширском шоссе пытаются скрыться от полицейского в лифте.

Инцидент произошел вблизи жилых домов по Каширскому шоссе. По данным следствия, между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт с применением оружия на территории автомобильной парковки.

В результате один мужчина получил ранение. Участники скрылись на нескольких автомобилях, был введен план "Перехват". Полицейские задержали девять человек.

Столичная прокуратура взяла на контроль расследования стрельбы на юге Москвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".

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