Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная прокуратура взяла на контроль ход и расследование стрельбы на юге Москвы.

Как говорится на сайте ведомства, уголовные дела возбуждены по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство.

По данным следствия, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия на территории автомобильной парковки.

Инцидент случился вблизи жилых домов по Каширскому шоссе. В результате один мужчина получил ранение.

Участники скрылись на нескольких автомобилях, был введен план "Перехват". По последним данным, полицейские задержали девять человек.