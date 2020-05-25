Число пострадавших в перестрелке на юге Москвы возросло до двух

Фото: скриншот видео телеграм-канала РУ_ЧП

Количество пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе возросло до двух человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, они оба госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В воскресенье днем неизвестные устроили перестрелку на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный", после чего скрылись на нескольких автомобилях.

По данным следствия, между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт. Для розыска подозреваемых был введен план "Перехват". Полицейские задержали девять человек. Среди них был один раненый.

Столичная прокуратура взяла на контроль расследования стрельбы на юге Москвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".

