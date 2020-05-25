Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:11

Число пострадавших в перестрелке на юге Москвы возросло до двух

происшествия криминал

Фото: скриншот видео телеграм-канала РУ_ЧП

Количество пострадавших в перестрелке у Каширского шоссе возросло до двух человек, сообщает ТАСС.

По данным агентства, они оба госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В воскресенье днем неизвестные устроили перестрелку на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный", после чего скрылись на нескольких автомобилях.

По данным следствия, между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт. Для розыска подозреваемых был введен план "Перехват". Полицейские задержали девять человек. Среди них был один раненый.

Столичная прокуратура взяла на контроль расследования стрельбы на юге Москвы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".

Что стало известно о стрельбе во дворе жилого дома

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать