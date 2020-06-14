В Москве безработному дважды выстрелили в голову из пистолета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На юго-востоке Москвы между двумя людьми произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Инцидент случился на 1-й Фрезерной улице, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе спора один из мужчин дважды выстрелил в голову оппонента.

"Прибывшими на место полицейскими задержан 28-летний мужчина, зарегистрированный в Ростовской области, который в ходе конфликта с неработающим мужчиной 1985 года рождения два раза выстрелил ему в голову из травматического пистолета "МР-80-13Т", – рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Известно, что пострадавшего экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и огнестрельным ранением.

В настоящее время в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось о перестрелке на одном из рынков Екатеринбурга. Известно, что к этому привел конфликт между двумя знакомыми, поспорившими на бытовой почве. В результате происшествия был ранен один из зачинщиков конфликта. Медики доставили его в больницу для оказания дальнейшей помощи.