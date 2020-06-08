Стрелявшего по людям госпитализировали после штурма в Москве

Фото: Москва 24/Антон Новодережкин

Полиция задержала стрелявшего по людям на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он получил ранение в результате штурма квартиры и был госпитализирован.

При проведении операции по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие, говорится в сообщении СК по городу.

Также отмечается, что один правоохранитель получил ранение. По факту посягательства на жизнь сотрудника органов возбуждено еще одно уголовное дело.

В МВД по столице, в свою очередь, добавили, что в результате стрельбы пострадали два прохожих. Инцидент произошел в районе Ломоносовский на улице Строителей, дом 5, корпус 1.

Неизвестный, предположительно, из ружья произвел выстрелы по людям во дворе дома. По словам очевидцев, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.

При этом отмечалось, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела о покушении на убийство и хулиганстве.