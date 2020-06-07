Неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры на улице Строителей, дом 5, недалеко от Ленинского проспекта, сообщает Агентство "Москва".

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, неизвестный ранил сотрудника полиции.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы. В районе дома 16 на улице Богданова один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета.