Мужчина устроил стрельбу в Гольянове

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Мужчина устроил стрельбу из пистолета и автомата в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 1 июня на Чусовской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник признался, что возле одного из домов он несколько раз выстрелил из автомата Иж-161 и пистолета ТТ-СХ. В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.

Ранее в Подмосковье были задержаны шесть человек за стрельбу из охолощенного автомата. Инцидент произошло в подмосковном городе Чехов на улице Энергетиков. Оружие отправлено на экспертизу.

На пятерых жителей будет наложена административная ответственность. В отношении одного из зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").