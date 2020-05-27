Шестерых жителей Подмосковья задержали за стрельбу из автомата

27 мая, 21:23
Фото: телеграм-канал Life Shot
Начальник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что шестерых жителей Подмосковья задержали за нарушение тишины и стрельбу из охолощенного автомата, передает "Интерфакс".
Она сообщила, что в городском округе Чехов поступило обращение в полицию. Граждане заявили, что возле одного из домов на улице Энергетиков группа людей ведет себя шумно и устроила пальбу.
"Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских", – сообщила Петрова.
Она добавила, что злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной версии, они стреляли из охолощенного автомата. Оружие в настоящее время отправлено на экспертизу.
Петрова рассказала, что на пятерых жителей будет наложена административная ответственность. В отношении одного из зачинщиков возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").
Ранее на юге Москвы возле ЖК "Ясный" произошло вооруженное столкновение между двумя группами людей. В связи с инцидентом в городе активировали план "Перехват". Девять человек были задержаны столичными полицейскими. В настоящее время суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки.
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