Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге столицы

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Троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе арестовали. Решение принял Чертановский суд столицы, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму", – сообщили агентству в пресс-службе суда.

Ранее аналогичная мера пресечения была избрана двум другим фигурантам дела – Герману Титенку и Вадиму Русанову.

Трое предполагаемых участников перестрелки пробудут под арестом до 24 июля.

24 мая возле ЖК "Ясный" произошел вооруженный конфликт между двумя группами молодых людей. В результате столкновения пострадали два человека.

В связи с происшествием в городе был введен план "Перехват". В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девять человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений"), части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц").