Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге столицы

16:59
Фото: Агентство "Москва"
Троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе арестовали. Решение принял Чертановский суд столицы, передает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евлампьеву Максиму", – сообщили агентству в пресс-службе суда.
Ранее аналогичная мера пресечения была избрана двум другим фигурантам дела – Герману Титенку и Вадиму Русанову.
Трое предполагаемых участников перестрелки пробудут под арестом до 24 июля.
24 мая возле ЖК "Ясный" произошел вооруженный конфликт между двумя группами молодых людей. В результате столкновения пострадали два человека.
В связи с происшествием в городе был введен план "Перехват". В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девять человек.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений"), части 2 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц").
Очевидцы рассказали о перестрелке на юге Москвы
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