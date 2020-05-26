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Происшествия

15:43

Суд арестовал первого предполагаемого участника стрельбы на юге Москвы

суды происшествия

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Чертановский суд Москвы арестовал первого предполагаемого участника стрельбы на юге столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Суд опубликовал постановление о задержании Германа Титенка. Его арест продлится до 24 июля.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Титенку Герману Валерьевичу", – отметили в пресс-службе Чертановского суда.

Предполагается, что он совершил преступление в соответствии с частью 3 статьи 30, а также частью 2 статьи 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Кроме того, согласно данным следствия, он нарушил статьи 213 ("Хулиганство") и 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ.

24 мая возле ЖК "Ясный" произошел вооруженный конфликт между двумя группами молодых людей. В результате столкновения пострадали два человека.

В связи с происшествием в городе был введен план "Перехват". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали девять человек.

Очевидцы рассказали о перестрелке на юге Москвы

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