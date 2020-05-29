Конфликт со стрельбой произошел в Солнцеве

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Конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе дома 16 на улице Богданова. По предварительным данным, один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета.

Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работает полиция, выясняются обстоятельства происшествия.

24 мая возле ЖК "Ясный" произошел вооруженный конфликт между двумя группами молодых людей. В результате столкновения пострадали два человека.

В связи с происшествием в городе был введен план "Перехват". В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали девять человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Чертановский суд столицы арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе. Они пробудут под арестом до 24 июля.