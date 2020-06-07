СК возбудил уголовное дело после стрельбы на улице Строителей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство" после стрельбы из окна в Москве, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Строителей, дом 5, корпус 1. Неизвестный открыл огонь из окна квартиры, ранив по разной информации одного или двух человек.

По предварительным данным, мужчина, стрелявший со второго этажа дома из охотничьего ружья, находится в алкогольном опьянении, сейчас его пытаются задержать.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы. В районе дома 16 на улице Богданова один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета.