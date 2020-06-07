Число раненных при стрельбе на улице Строителей возросло до двух человек

Фото: скриншот видео канала Москва 24

Число раненных при стрельбе на улице Строителей в Москве возросло до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ногу ранили прохожего, он стал вторым пострадавшим от стрелка", – сказал собеседник агентства.

Неизвестный открыл стрельбу из окна квартиры. Ранее сообщалось о раненом сотруднике МВД.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, стрелявший имеет проблемы с психикой.

По другой информации, у стрелка очевидные признаки алкогольного опьянения. Мужчина выкрикивает несвязные фразы и ведет себя неадекватно.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в районе Солнцево на западе Москвы. В районе дома 16 на улице Богданова один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета.