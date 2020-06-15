Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Днем в понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте произошло нападение на правоохранителей. В результате ЧП пострадали двое сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС). Злоумышленник задержан, он также получил ранения.

Сразу после инцидента СМИ и очевидцы сообщали, что на правоохранителей напал водитель такси, которого остановили за нарушение ПДД, но в столичном МВД и в пресс-службе агрегатора, где работает таксист, информацию опровергли.



Фото: Агентство "Москва"

"В районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", – говорится в сообщении Главного управления МВД России по городу Москве.





пресс-служба сервиса "Яндекс.Такси" По нашей информации, таксиста действительно остановили для проверки документов, однако никакого отношения к перестрелке он не имеет. По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя как свидетеля опрашивают органы правопорядка.

При этом один из очевидцев происшествия рассказал, что видел погоню, а стрельба началась после того, как машины остановились.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В результате стрельбы полицейские получили ранения. Одному из полицейских, по предварительным данным, подозреваемый выстрелил в лицо, другому – в ногу. Выстрелы производились в упор, и состояние сотрудников правоохранительных органов пока оценивается как тяжелое.

Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Сообщения о его смерти, распространенные в СМИ, не подтвердились.

По предварительным данным, в момент нападения стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие также уточняет, что действовал мужчина в одиночку, сообщников у него не было.



Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Как сообщили в правоохранительных органах, стрелок – приезжий из Ингушетии 1995 года рождения. По предварительной информации, планируется проверить его на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к убийству руководителя ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

В правоохранительных органах, согласно сообщениям СМИ, заявили, что ранее стрелок не попадал в поле зрения полиции или силовых структур.

Видео: телеграм-канал Life Shot

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте. Оно находится на особом контроле прокурора Москвы Дениса Попова.

По информации корреспондента ТАСС, с места происшествия уже снято полицейское оцепление. Ранее здесь работали следователи и криминалисты, также прибыл руководитель глава московского СК Андрей Стрижов. Согласно предварительному заключению, нападавший производил выстрелы из мощного травматического пистолета словацкого производства T12.

