Что известно о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

15 июня, 21:47
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Днем в понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте произошло нападение на правоохранителей. В результате ЧП пострадали двое сотрудников дорожно-постовой службы (ДПС). Злоумышленник задержан, он также получил ранения.
Сразу после инцидента СМИ и очевидцы сообщали, что на правоохранителей напал водитель такси, которого остановили за нарушение ПДД, но в столичном МВД и в пресс-службе агрегатора, где работает таксист, информацию опровергли.
Фото: Агентство "Москва"
"В районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", – говорится в сообщении Главного управления МВД России по городу Москве.
При этом один из очевидцев происшествия рассказал, что видел погоню, а стрельба началась после того, как машины остановились.
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В результате стрельбы полицейские получили ранения. Одному из полицейских, по предварительным данным, подозреваемый выстрелил в лицо, другому – в ногу. Выстрелы производились в упор, и состояние сотрудников правоохранительных органов пока оценивается как тяжелое.
Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Сообщения о его смерти, распространенные в СМИ, не подтвердились.
По предварительным данным, в момент нападения стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие также уточняет, что действовал мужчина в одиночку, сообщников у него не было.
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Как сообщили в правоохранительных органах, стрелок – приезжий из Ингушетии 1995 года рождения. По предварительной информации, планируется проверить его на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе к убийству руководителя ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.
В правоохранительных органах, согласно сообщениям СМИ, заявили, что ранее стрелок не попадал в поле зрения полиции или силовых структур.уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте. Оно находится на особом контроле прокурора Москвы Дениса Попова.
По информации корреспондента ТАСС, с места происшествия уже снято полицейское оцепление. Ранее здесь работали следователи и криминалисты, также прибыл руководитель глава московского СК Андрей Стрижов. Согласно предварительному заключению, нападавший производил выстрелы из мощного травматического пистолета словацкого производства T12.
СК выясняет мотивы стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: