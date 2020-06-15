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Происшествия

15 июня, 20:21

Ранивший полицейских в Москве мужчина действовал без сообщников – СМИ

происшествия город

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте, действовал один. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, мужчина, открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников", – заявил собеседник информагентства.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня. Сотрудники ДПС остановили такси с целью проверить документы, после чего проходивший мимо мужчина начал стрелять по инспекторам.

Полицейские открыли огонь в ответ и ранили нападавшего. Травмы получили и сами сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, мужчина, напавший на полицейских, находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент он в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, следователи проверят причастность напавшего к другим преступлениям особо тяжкого характера. К таковым, в частности, относится дело о гибели главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

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