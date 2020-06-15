Обстрелявший полицейских в Москве был в состоянии опьянения – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Мужчина, обстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по информации агентства, участник инцидента был уроженцем Кавказа.

"По имеющимся данным, нападавший был в момент перестрелки в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. По предварительной информации, стрелявший – приезжий с Кавказа", – сообщил источник.

В свою очередь, представитель экстренных служб рассказал, что раненный в результате стрельбы полицейский находится в тяжелом состоянии. Его доставили в Главный клинический госпиталь МВД на Октябрьском поле, сообщает РИА Новости.

Стрельба произошла возле гостиницы "Салют" на Ленинском проспекте. Сообщалось, что ранены два инспектора ГИБДД и один нападавший. Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Момент перестрелки попал на видео.

В связи с инцидентом перекрыли съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского.