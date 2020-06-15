Момент перестрелки на Ленинском проспекте попал на видео

Видео: телеграм-канал LIFE SHOT

Перестрелка на Ленинском проспекте в столице попала на видео.

По данным очевидцев, ЧП случилось у гостиницы "Салют". Согласно предварительной информации, ранены два инспектора ДПС и один нападавший, которого остановили для проверки документов.

СМИ сообщают, что мужчина задержан – это водитель такси. Уточняется, что он был в автомобиле один. Официального подтверждения пока нет.

На место случившегося выехал руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов. Туда же отправились следователи и криминалисты.