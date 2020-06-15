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Происшествия

17:04

Движение в районе Ленинского проспекта, где произошла стрельба, перекрыто

город транспорт происшествия

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Москве перекрыли движение в районе съезда с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Движение на участке плотное, лучше объезжать по улице 26-ти Бакинских Комиссаров", – сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте произошел конфликт со стрельбой. На месте происшествия работают полиция и медики. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло у местной гостиницы "Салют".

Момент перестрелки попал на видео. По предварительным данным, ранены два инспектора ДПС и один нападавший. Предполагается, что мужчину остановили для проверки документов, но он ответил стрельбой.

Видео: телеграм-канал Life Shot

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