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Москва 24

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Происшествия

10 июня, 22:12 (обновлено 10.06.2020 22:24)

Охранник магазина на севере Москвы госпитализирован после конфликта с посетителем

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Охранник магазина на севере Москвы был госпитализирован после конфликта с посетителем, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел по адресу: улица Правобережная, дом 1Б. Сообщается, что посетитель нанес охраннику телесные повреждения. В настоящий момент зачинщик конфликта доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее правоохранительные органы отправились на место происшествия в связи с информацией о стрельбе в этом торговом объекте. Полученные данные не подтвердились.

7 июня произошел инцидент со стрельбой на юго-западе Москвы. Мужчина начал стрелять, предположительно, из ружья по людям во дворе дома. Инцидент произошел в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1. Как сказали очевидцы, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.

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