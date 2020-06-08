Стрелявший на юго-западе столицы скончался в больнице

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Мужчина, устроивший стрельбу на юго-западе столицы, умер в больнице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Москве.

"Подозреваемый скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь", – сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Мужчина 7 июня начал стрелять, предположительно, из ружья по людям во дворе дома. Инцидент произошел в районе Ломоносовском на улице Строителей, доме 5, корпусе 1. Как сказали очевидцы, стрельба велась из окна и продолжалась не менее 20 минут.

В ходе операции по задержанию мужчина начал стрелять по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем они были вынуждены применить оружие. Подозреваемого госпитализировали.

После стрельбы, в результате которой ранения получили двое прохожих и сотрудник МВД, были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.