Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте жив – СК

15 июня, 18:57
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, жив. Об этом сообщила представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.
Она отметила, что в настоящее время он находится в одном из столичных медучреждений.
"Да, он жив, находится в больнице", – цитирует РИА Новости Иванову.
Также стало известно, что задержанный является приезжим из Ингушетии 1995 года рождения. Его планируют проверить на причастность к другим особо тяжким преступлениям, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Будет проверена оперативная информация о возможной причастности напавшего к другим преступлениям особо тяжкого характера, в том числе убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева", – сообщил источник.
Кроме того, сообщается, что задержанный ранее призывал к совершению противоправных действий экстремистского характера через социальные сети. Также он в Сети просил у всех прощения и не исключил того, что его жизнь может оборваться.
15 июня на Ленинском проспекте произошла стрельба. Инцидент случился у гостиницы "Салют". По предварительной информации, были ранены два инспектора ДПС и нападавший.
Позже стало известно, что участник инцидента был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту инцидента следователями было возбуждено уголовное дело.
Движение в районе Ленинского проспекта, где произошла стрельба, перекрыто
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