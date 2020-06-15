Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте жив – СК

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, жив. Об этом сообщила представитель столичного управления СК РФ Юлия Иванова.

Она отметила, что в настоящее время он находится в одном из столичных медучреждений.

"Да, он жив, находится в больнице", – цитирует РИА Новости Иванову.

Также стало известно, что задержанный является приезжим из Ингушетии 1995 года рождения. Его планируют проверить на причастность к другим особо тяжким преступлениям, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Будет проверена оперативная информация о возможной причастности напавшего к другим преступлениям особо тяжкого характера, в том числе убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева", – сообщил источник.

Кроме того, сообщается, что задержанный ранее призывал к совершению противоправных действий экстремистского характера через социальные сети. Также он в Сети просил у всех прощения и не исключил того, что его жизнь может оборваться.

15 июня на Ленинском проспекте произошла стрельба. Инцидент случился у гостиницы "Салют". По предварительной информации, были ранены два инспектора ДПС и нападавший.

Позже стало известно, что участник инцидента был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По факту инцидента следователями было возбуждено уголовное дело.