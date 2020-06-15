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Происшествия

17:23

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте

происшествия город

Фото: Агентство "Москва"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Ленинском проспекте. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – заявили в СК.

Стрельба на Ленинском проспекте произошла в понедельник, 15 июня. По данным следствия, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Ранее в СМИ уточнялось, что ранены два инспектора ДПС и нападавший.

На месте работают следователи и криминалисты. Согласно данным СМИ, мужчина, обстрелявший инспекторов, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В районе места происшествия перекрыто движение. В ЦОДД призывают автомобилистов объезжать проблемный участок по улице 26-ти Бакинских Комиссаров.

Видео: телеграм-канал Life Shot

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