Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте

Фото: Агентство "Москва"

Администратор барбершопа на Ленинском проспекте, который стал свидетелем перестрелки, рассказал Москве 24, что видел погоню: за машиной такси ехали полицейские. После того как автомобили остановились, началась стрельба.

"Кто первый начал – не знаю. В одного полицейского пять выстрелов попало, один – в голову – по касательной прошел. Вроде как никто не погиб. Уже все разъехались, только полиция осталась на месте. Мы услышали выстрелы, с самого начала непонятно было, кто, кого, куда", – рассказал очевидец.

В ГУ МВД по столице сообщили, что прохожий, а не водитель остановленной машины устроил стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

В свою очередь, в сервисе "Яндекс.Такси" заявили, что водитель такси не имел отношения к инциденту, в настоящий момент его опрашивают как свидетеля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Стрельба произошла на Ленинском проспекте. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов пострадали в результате инцидента.

В СМИ сообщили, что, по предварительной версии, мужчина, обстрелявший инспекторов ГИБДД, находился в состоянии опьянения. По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело.

В районе места происшествия перекрыто движение. В ЦОДД призывают автомобилистов объезжать проблемный участок по улице 26-ти Бакинских Комиссаров.