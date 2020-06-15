Стрельбу на западе Москвы устроил прохожий – МВД

Фото: Агентство "Москва"

Прохожий, а не водитель остановленной машины, устроил стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по столице, передает РИА Новости.

"Сегодня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвел выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции открыли огонь в ответ на действия нападавшего, он получил ранения. Также в СМИ сообщалось, что нападавший в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в компании "Яндекс.Такси", инспекторы ГИБДД действительно остановили таксиста для проверки документов, но к стрельбе он отношения не имеет.

"По словам пассажира, стрельбу начал не водитель такси, а случайный прохожий. Сейчас водителя, как свидетеля, опрашивают органы правопорядка", – уточнили в сервисе.

Об инциденте со стрельбой стало известно в понедельник, 15 июня. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В районе Ленинского проспекта в месте съезда на проспект Вернадского, перекрыто движение.

