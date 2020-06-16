Минздрав Ингушетии подтвердил гибель троих человек в результате перестрелки

Фото: телеграм-канал "112"

Три человека погибли в результате перестрелки в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Еще трое человек госпитализированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще двоих оперируют, говорится в сообщении.

Перестрелка произошла 16 июня в Назрани. Причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. По предварительным данным, среди погибших – сотрудники Росгвардии и МВД. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне конфликт со стрельбой произошел в Москве. Молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, в момент нападения стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие также уточняет, что действовал мужчина в одиночку, сообщников у него не было.