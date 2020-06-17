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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Михневской. На место происшествия прибыли сотрудники МВД. Очевидцы указали им на стрелка, который при виде правоохранителей попытался скрыться, однако его поймали.

Подозреваемым оказался 37-летний москвич. У него обнаружили и изъяли травматический пистолет. Разрешение на оружие было при нем. Также на месте происшествия находился пострадавший с огнестрельным ранением. Его госпитализировали.

Полиция установила, что между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. В результате злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Подозреваемый находится под домашним арестом.

15 июня молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС на Ленинском проспекте. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.

Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам злоумышленник также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

