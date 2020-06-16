13:51
Друг семьи стрелявшего в полицейских в Москве рассказал о нападавшем
Телеканал Москва 24 пообщался с другом семьи стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте мужчины. Он рассказал, что это очень уважаемая семья в Ингушетии и никто не может поверить в то, что мужчина такое совершил.
"По качествам парень хороший, семья отличная. Такого, из-за чего он мог совершить преступление, нет. Никто не знает, что произошло и как. То, что случилось, мы осуждаем, в этом сомнений нет. Это даже ребенок осудит. Не только против сотрудников полиции, представителей власти, но даже против простых людей. Это неправильно", – отметил Заутдин.
По версии следствия, 15 июня молодой человек 1995 года рождения без причин открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС. Это произошло на проезжей части вблизи жилых домов.
Пострадавшие были тяжело ранены, но задержали нападавшего и смогли вызвать скорую помощь. Расследуется уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
Двое раненных на Ленинском проспекте полицейских находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Напавшего на них также госпитализировали в медучреждение, где ему оказывают помощь.
Предположительно, нападавший использовал травматический пистолет. Сам он также был ранен – сотрудники ГИБДД, согласно закону "О полиции", применили против него табельное оружие. Мужчина сейчас находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, в момент нападения стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие также уточняет, что действовал мужчина в одиночку, сообщников у него не было.
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