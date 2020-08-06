Полиция задержала мужчину за стрельбу по машине с супругами в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в хулиганстве. По версии следствия, он стрелял по супругам в машине в ТиНАО, заявили Агентству "Москва" представители ГУ МВД России по столице.

28 июля в дежурную часть поступило обращение от гражданки 1989 года рождения. По словам заявительницы, ее супруг 1965 года рождения получил огнестрельное ранение. Неизвестные в Марушкинском поселении без причины стреляли по машине Toyota Land Cruiser 200, где были супруги.

Подозреваемого в стрельбе удалось задержать на парковке московского торгового центра. "Им оказался 34-летний житель Московской области, который был полностью изобличен в совершении данного противоправного деяния", – уточнили в правоохранительных органах.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", мужчину отправили под домашний арест.

Ранее в Можайске злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров. Инцидент произошел после ДТП – машина нападавших столкнулась с машиной жертв.