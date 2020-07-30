Супружескую пару на Toyota Land Cruiser обстреляли в ТиНАО

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Фото: depositphotos/blinow61
Полиция устанавливает личности неизвестных, обстрелявших в ТиНАО машину с мужчиной и женщиной, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 28 июля. В полицию обратилась гражданка 1989 года рождения и сообщила об огнестрельном ранении своего неработающего супруга 1965 года рождения.
Выяснилось, что неизвестные обстреляли автомобиль пары Toyota Land Cruiser 200, когда он находился в поселении Марушкинское, квартале № 62. Злоумышленники несколько раз выстрелили из травматического оружия. В результате женщина получила ссадины шеи и левого предплечья, ушиб и кровоподтек правого бедра, а ее муж – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб нижнего века.
От госпитализации пара отказалась. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает злоумышленников.
В подмосковном Можайске во вторник, 28 июля, злоумышленники обстреляли автомобиль и ограбили пассажиров. Инцидент произошел после ДТП – машина нападавших столкнулась с машиной жертв.
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