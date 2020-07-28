Уголовное дело завели на устроивших стрельбу аниматоров в Сочи

В Сочи на устроивших стрельбу аниматоров в форме полиции завели уголовное дело

На аниматоров в Сочи, надевших полицейскую форму, заведено уголовное дело. Они будут отвечать за стрельбу, устроенную в ходе корпоративной вечеринки, передает телеканал Москва 24.

Фигуранты дела напугали людей, отдыхавших на базе в Лазаревском районе. Как рассказали очевидцы, они видели, как неизвестные в форме стражей порядка попытались задержать одного из постояльцев, но тот дал отпор, ударил обидчика бутылкой. При этом коллега пострадавшего начал стрелять в воздух из автомата.

В дальнейшем оказалось, что инцидент был постановочным, а оружие охолощенным. В отношении аниматоров возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Уточняется, что пятеро актеров и человек, ответственный за постановку, отправлены в отделение.

Ранее стало известно, что мужчину задержали за стрельбу из автомобиля на Волгоградском проспекте. В правоохранительных органах уточнили, что задержание состоялось на Зеленоградской улице в районе дома 33.