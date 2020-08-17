Неизвестный обстрелял теплоход в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный открыл стрельбу по теплоходу в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 16 августа.

"При совершении речной прогулки на теплоходе, шедшем по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки, похожие на звуки стрельбы. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. Никто не пострадал", – поделился источник.

При этом стреляли с суши или судна, он не уточнил. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее в Техасе вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. В результате ранения получили трое полицейских. Их состояние оценивается медиками как стабильное.