Неизвестный обстрелял теплоход в Москве

09:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестный открыл стрельбу по теплоходу в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 16 августа.
"При совершении речной прогулки на теплоходе, шедшем по Москве-реке в районе Патриаршего моста, с левого борта раздались хлопки, похожие на звуки стрельбы. Обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика. Никто не пострадал", – поделился источник.
При этом стреляли с суши или судна, он не уточнил. В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Ранее в Техасе вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. В результате ранения получили трое полицейских. Их состояние оценивается медиками как стабильное.
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