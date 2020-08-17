Трое полицейских получили огнестрельные ранения в Техасе

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Техасе мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по полицейским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местных правоохранителей.

Известно, что инцидент случился в пригороде Остина. Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. В результате ранения получили трое полицейских.

"Трое полицейских Сидар-Парка (населенный пункт. – Прим. Ред.) получили огнестрельные ранения", – рассказали в полиции.

Там отметили, что раненые были доставлены в местную больницу. Их состояние оценивается медиками как стабильное.

На данный момент стрелявшего задержать не удалось. В администрации города попросили жителей избегать места происшествия.

Ранее президент США Дональд Трамп резко прервал пресс-конференцию после сообщения о стрельбе у Белого дома. Американский лидер покинул помещение в сопровождении охраны.