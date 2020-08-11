Трамп резко прервал пресс-конференцию после сообщения о стрельбе у Белого дома

Фото: AP/TASS/John Bazemore

Американский президент Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию после сообщения о стрельбе у Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Трамп делал заявление в начале пресс-конференции. В этот момент к президенту подошел сотрудник Секретной службы США и что-то шепнул на ухо.

После этого Трамп без объяснения причин покинул помещение. Его сопроводили сотрудники охраны. Журналисты, находящиеся внутри помещения, сообщили, что у Белого дома были слышны выстрелы.

На данный момент известно, что Трамп вернулся в зал для пресс-конференции. Американский лидер подтвердил, что у Белого дома произошла стрельба.

Детали случившегося уточняются.

Ранее Дональд Трамп опроверг информацию о помещении своего портрета на гору Рашмор. Он отметил, что его администрация никогда не готовила подобные решения.