Трамп не планировал добавлять свой портрет на гору Рашмор

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Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о помещении своего портрета на гору Рашмор, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он отметил, что его администрация никогда не готовила подобные решения. В то же время Трамп считает, что за 3,5 года его президентства он сделал больше, чем другие главы американского государства. На фоне этого лидер США считает, что это было бы хорошей идеей.
По словам Трампа, данную информацию распространила газета New York Times, которую он назвал провальной. Также за появление подобных сведений отвечает CNN, который, как заявил президент США, является телеканалом с низкими рейтингами.
Ранее сообщалось, что Трамп хотел высечь свой портрет на горе Рашмор, где изображены четыре президента США: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн. Отмечалось, что американский лидер сообщил о своем желании губернатору Южной Дакоты Кристи Ноэм.
Ранее Трамп разместил в социальных сетях пост, где сообщил о неуязвимости к заражению коронавирусом молодых людей. Facebook и Twitter удалили эту запись как содержащую недостоверную информацию о COVID-19.
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