Twitter и Facebook удалили пост Трампа из-за фейка о коронавирусе

11:00
Фото: ТАСС/Alex Brandon/AP
Социальные сервисы Twitter и Facebook удалили пост президента США Дональда Трампа, в котором была недостоверная информация о коронавирусе. В предвыборном штабе действующего главы государства это назвали предвзятостью, как сообщает сайт "Комсомольская правда".
"Новый день и новое проявление вопиющей предвзятости корпораций против президента Кремниевой долины, где все правила направлены односторонние. Социальные сети – не единственный источник правды", – заявила заместитель пресс-секретаря штаба Трампа Кортни Парелла.
В Twitter и Facebook признали недостоверными слова президента США о том, что молодые люди "практически неуязвимы" к заражению коронавирусом. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью для программы Fox & Friends.
Глава государства объяснил это мнение тем, что у молодых людей более крепкая система, однако в социальных сетях расценили подобное высказывание как нарушение правил Twitter о дезинформации по COVID-19.
На данный момент аккаунт предвыборного штаба Трампа остается заблокированным. Снова функционировать он сможет только после того, как будет удален пост с недостоверной информацией.
О том, что Twitter введет систему маркировки фейкового фото- и видеоконтента, стало известно в феврале. Новую технологию начали применять масштабно в свете распространения коронавируса COVID-19.
Twitter временно заблокировал аккаунт предвыборной кампании Дональда Трампа
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