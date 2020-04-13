Уголовные дела о распространении фейков о коронавирусе возбудили в 7 регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Следственный комитет России возбудил в 7 регионах страны уголовные дела о распространении фейков о коронавирусной инфекции, сообщается на сайте СК РФ.

"Следователи Следственного комитета в разных регионах страны проводят широкомасштабную работу, направленную на выявление таких фейковых сообщений и привлечение лиц, их распространяющих, к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.

Уголовные дела были заведены в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской, Тверской, Ленинградской областях, в Бурятии и Приморье. По фактам выявления фейковой информации о COVID-19 проводятся доследственные проверки в Самарской, Свердловской, Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.

Уголовное дело было возбуждено и в Татарстане по факту того, что в местных социальных сетях стала распространяться информация о том, что в Высокогорской центральной районной больнице произошла вспышка заболевания коронавирусом, из-за чего потребовалась госпитализация половины персонала.

Также фейк был выявлен в Новгородской области. Так, в одном из интернет-изданий появились ложные данные о заболевании коронавирусом 30 заключенных колонии.

В Башкирии следователи возбудили дело из-за распространения в соцетях материалов о том, что некая гражданка сбежала из медучреждения, закрытого на карантин. Как уже установлено следствием, указанная информация не соответствует действительности.

Ложная информация была распространена и в Тверской области. Сообщалось, что якобы в одной из больниц Твери была зафиксирована большая смертность пациентов с COVID-19, в связи с чем в области было выделено определенное количество мешков для транспортировки тел умерших.

Ранее МВД предупредило о фейковой СМС-рассылке о нарушениях самоизоляции. Сообщалось, что в популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения. В ведомстве предупредили, что информация, содержащаяся в подобных рассылках, не соответствуют действительности.

31 марта Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации, касающейся коронавируса. Согласно ему, обвиняемый может быть наказан лишением свободы на срок до 5 лет.